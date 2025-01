Filha de Alexandra Lencastre, Margarida Bakker foi aconselhada a fazer cirurgia estética: «A tua cara não vende»

Margarida Bakker enfrenta desafios no mundo da representação, marcada pela pressão estética e comparações com a mãe, Alexandra Lencastre. Após um casting recente em que foi rejeitada com a justificativa de que "a tua cara não vende", a jovem atriz relembra as dificuldades de criar um percurso independente na indústria.

Aos 28 anos, Margarida Bakker prepara-se para um novo desafio na sua carreira artística. A jovem atriz faz parte do elenco da série de televisão «Vizinhos para Sempre», uma produção da TVI em parceria com a ‘See My Dream’ e o ‘Prime Video’, cuja estreia está agendada para o próximo dia 18 de janeiro. Este projeto marca também um momento especial na sua trajetória: a oportunidade de contracenar com a mãe, Alexandra Lencastre, um dos grandes nomes do panorama artístico nacional. Na série, mãe e filha interpretam nora e sogra, numa relação que promete cativar os telespectadores.

O Sonho de Representar Contra as Probabilidades

Filha da reconhecida atriz Alexandra Lencastre e do produtor Piet-Hein Bakker, Margarida cresceu num ambiente ligado às artes, mas nem por isso o seu percurso foi fácil. “Sempre quis distanciar-me da minha mãe e criar o meu próprio caminho”, afirma Margarida, que admite enfrentar desafios por ser constantemente comparada à progenitora. Abordou a falta de oportunidades e o estado da indústria, voltada para a estética e seguidores. Recordou um casting recente em que participou e que não conseguiu o lugar: "A tua cara não vende", justificaram, sugerindo ainda uma rinoplastia.

Contra as expectativas da família, decidiu seguir a área da representação, paixão que nutre desde criança. Com apenas 21 anos, estreou-se profissionalmente no teatro com a peça «Boudoir – 7 Diálogos Libertinos», tendo como madrinha de cena a inesquecível Maria João Abreu, atriz que Margarida descreve como “um amor eterno”. Este marco revelou-se o ponto de partida para uma carreira onde o talento e a determinação têm sido os pilares.

Participações em Teatro e Televisão

A jovem atriz tem vindo a construir um currículo diversificado, tanto em teatro como em televisão. Entre os seus trabalhos mais notáveis encontra-se a colaboração com a Nova Companhia, nomeadamente na peça «Blasted», de 2023, uma das experiências que mais a marcaram. Já na ficção televisiva, destacou-se em produções como «Cacau», onde interpretou a personagem de Alexandra Lencastre na juventude, um desafio que encarou com gratidão.

Apesar de ter enfrentado adversidades, como a precariedade associada à profissão de atriz, Margarida não se arrepende das escolhas que fez. Para equilibrar a vida profissional e pessoal, a atriz recorre à psicoterapia, que considera essencial para a sua estabilidade emocional.

A Relação Familiar: Laços e Desafios

Margarida é a mais velha das duas filhas de Alexandra Lencastre e descreve uma infância vivida num “mundo cor-de-rosa”. Contudo, a separação dos pais, quando tinha sete anos, marcou a sua vida. Apesar disso, manteve uma ligação forte com a família, especialmente com a mãe e a avó materna, com quem vive atualmente. Margarida revela que a avó sofre de Alzheimer, mas tenta sempre interagir com ela, criando momentos especiais.

A relação com a mãe também tem evoluído ao longo do tempo, sendo um exemplo disso a experiência de trabalharem juntas na nova série da TVI. Reconhece o peso de ser filha de uma das maiores atrizes do país: “Há uma constante pressão para corresponder às expectativas”.

Ambições Futuras

Margarida não esconde a vontade de explorar novos horizontes na sua carreira e quem sabe internacionalizar-se. Para além da representação, a jovem atriz sonhava, na infância, ser escritora profissional. Embora tenha seguido outro caminho, a paixão pela arte e pela criatividade manteve-se intacta.