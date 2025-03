«Eu sou dura de matar»: jovem com tumor incurável partilha testemunho comovente

Filha de Alexandrina foi diagnosticada aos dois anos com um tumor cerebral: «Não esteja com esperanças, não há qualquer hipótese»

Para ver hoje no «Goucha»: Jovem vive com tumor cerebral desde os dois anos

Com apenas 19 anos, Anocas decide desafiar os limites impostos pela vida. Assista a este testemunho de coragem e fé.

Alexandrina é mãe de Anocas, uma jovem que, desde os dois anos, enfrenta uma luta imensa contra um tumor cerebral. Quando nasceu, no dia 16 de janeiro de 2006, a menina, à primeira vista, não apresentava qualquer problema. No entanto, quando Anocas tinha dois anos, começou a mostrar sinais estranhos, como sonolência e dificuldades motoras. Alexandrina recordou que a filha «não andava em linha reta, cansava-se e, quando comia, vomitava». Foi após o aparecimento deste sintomas que o diagnóstico surgiu: um tumor cerebral. A situação tornou-se ainda mais difícil de gerir quando os médicos deram a conhecer a Alexandrina que o tumor era inoperável.

Em 2010, o tumor de Anocas cresceu e esta foi submetida a uma operação de urgência. Após a cirurgia, a menina perdeu a capacidade de andar, de ver e de falar. Anocas ficou paralisada e incontinente durante três anos, exigindo da mãe uma dedicação intensa.

Apesar das dificuldades, Alexandrina tem se dedicado inteiramente à filha, aprendendo formas de proporcionar conforto e bem-estar a esta. Para isso, a mãe decidiu mudar-se para o Algarve, acreditando que o clima mais ameno poderia ajudar Anocas a lidar melhor com a sua condição. Contudo, a infância da menina não foi como a de outras crianças. «A minha filha não desfrutou da infância com as outras crianças», lamentou Alexandrina.

«Em 2013, uma oncologista chegou a afirmar que a minha filha estava em fim de vida», contou Alexandra. No entanto, apesar de todas as previsões médicas, Anocas continua a lutar pela vida e a surpreender a todos, desafiando as expectativas. Hoje, com 19 anos, esta ainda convive com o tumor cerebral, mas a sua força e a dedicação incondicional de Alexandrina mostram que, por mais difícil que tenha sido, os milagres existem.

Alexandrina confessou que vive com o constante receio de que a situação de Anocas possa piorar. «Os médicos estão sempre a dizer-me para me despedir da minha filha», contou Alexandrina. «Vivo com o coração nas mãos», confessou ainda.

Apesar de ter sido Alexandrina a marcar presença no estúdio, Anocas falou da sua jornada de superação numa reportagem emocionante, revelando a sua incrível resiliência diante de uma doença grave. «Ninguém acreditava que eu ia sobreviver, mas eu sobrevivi», disse com determinação. «Eu sou dura de matar», acrescentou. «A vida é um presente e nós temos de aceitar esse presente e não largá-lo», terminou a jovem, realçando a importância de valorizar cada momento, mesmo nas adversidades.