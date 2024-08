Quase 2 anos depois da última vez em que viu o filho, Igor foi visitá-lo ao hospital em Espanha. Contudo, a mãe levou-o novamente sem informar o paradeiro

Quase 2 anos sem saber do filho, Igor recebe uma chamada a dizer que este estava no hospital em Espanha

Igor dormiu no hospital para impedir que a mãe do filho não o levasse sem autorização

No Goucha, conhecemos a história de Igor, que diz estar a ser vítima de alienação parental.

Igor Brito diz estar impedido de ver o filho. Afirma que a mãe da criança o levou sem a sua autorização, tendo estado quase 2 anos sem saber do paradeiro do filho. Diz só ter sabido de notícias do filho porque este adoeceu e foi hospitalizado. Apesar da doença, ficou feliz por conseguir ver o filho. Este olhou para Igor sem saber como reagir. Pensou que o pesadelo tinha acabado, mas enganou-se. A ex-mulher levou o filho do hospital e, segundo Igor, neste momento ninguém sabe do filho.

Há dois anos que luta para exercer os direitos de pai e diz viver num pesadelo.

Igor recorda que a relação com a mãe do filho durou pouco mais de um ano. Apenas soube da gravidez depois de estarem separados. Demorou dias a conseguir ver o bebé recém-nascido e não tem o seu apelido a ordem da mãe.

A advogada Suzana Garcia comentou o caso.