Lídia Franco é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»

Lídia Franco faz confissão surpreendente sobre conversa que teve com Eusébio: «Encontrámo-nos no hospital e...»

Aos 81 anos, Lídia Franco já teve várias paixões: «É o que me faz crescer e voar»

Lídia Franco sobre o envelhecimento: «Quando me dói alguma coisa é bom sinal. Quer dizer que estou viva»

Lídia Franco sobre o neto: «Sou completamente babada. Não há ninguém no mundo como ele»

No Goucha, a atriz Lídia Franco fala do seu lado mais pessoal e da relação com o companheiro.

Lídia Franco é um dos nomes mais marcantes da cultura e televisão portuguesa. Com uma carreira recheada de desafios e sucessos, a atriz continua ativa e apaixonada pelo seu ofício. O seu percurso é um verdadeiro testemunho de resiliência e dedicação, desde os primeiros passos no ballet até à consagração como uma das atrizes mais queridas do público português.

O lado mais pessoal

Ao longo da vida, enfrentou preconceitos e desafios, inclusive no amor. Casada desde 1991 com um homem mais novo, Lídia admite que enfrentou críticas, mas nunca se deixou abalar: “Nunca demos pela diferença de idades. Houve pessoas que me avisaram que eu ia ficar abandonada, mas eu nunca senti isso. Este amor é mesmo feito de amor"

Mãe dedicada, hoje encontra no neto um dos grandes amores da sua vida,

Uma Vida de Superação e Arte

A arte entrou cedo na vida de Lídia Franco. Com apenas três anos, posou para a revista Modas e Bordados, e aos 11 começou a estudar ballet, uma paixão que a acompanhou durante anos. Ainda jovem, Lídia conquistou o segundo lugar no concurso Miss Portugal, mas o seu percurso profissional não se limitou à beleza ou à dança. Passou por inúmeras experiências antes de se afirmar na representação.

Uma Carreira de Sucesso na Representação

A televisão entrou na sua vida aos 14 anos, altura em que começou a dar os primeiros passos como apresentadora. No entanto, foi no teatro, no cinema e nas novelas que encontrou a sua verdadeira vocação. Aos 30 anos, estreou-se oficialmente como atriz, e desde então não mais parou.

Ficou especialmente conhecida pelo papel de Condessa da França na icónica série de comédia O Tal Canal, ao lado de Herman José, com quem mantém uma forte amizade até hoje. Além deste projeto, marcou presença em várias produções televisivas e cinematográficas de grande sucesso.