Ana Guiomar anuncia decisão e dá novo passo na sua vida: «Agora sim...»

A atriz Ana Guiomar partilhou a novidade com os seguidores.

Ana Guiomar, conhecida pelo seu estilo descontraído e autêntico, revelou recentemente um novo e emocionante projeto pessoal: a transformação da sua casa. A atriz e influenciadora, que tem partilhado a sua rotina e reflexões com os seguidores, confessou estar a dar o tão aguardado passo na sua vida, a que chamou "adotar a casa".

A decisão surgiu depois de um período de reflexão, no qual Ana se deparou com o desejo de transformar o espaço em que vive. "Há uns tempos que ando a olhar para a minha casa e a pensar que é preciso mudar isto e aquilo… ou pura e simplesmente decorá-la e fazer um projeto de verdade", escreveu a atriz nas suas redes sociais, revelando o processo de descoberta que a levou a tomar esta decisão.

Com o objetivo de criar um ambiente mais acolhedor e funcional, Ana pediu aos seus seguidores sugestões de design de interiores, decoração e até de arquitetura. "Descobri muita coisa e depois descobri a @pistacho.decor!", revelou, mostrando gratidão pelas inúmeras sugestões enviadas pelos fãs.

Ao falar sobre o processo de "adotar a casa", a atriz transmite a ideia de uma renovação que vai além do físico, tornando o lar um reflexo ainda mais verdadeiro de si mesma. Agora, com o projeto em mãos e com o apoio de profissionais especializados, Ana Guiomar prepara-se para dar uma nova volta à sua casa. "Agora sim, esta casa vai levar uma volta!", afirmou com entusiasmo, sinalizando o início de um novo capítulo na sua vida pessoal.