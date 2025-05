«Vamos assumir o nosso amor»: Ana Guiomar mostra-se feliz ao lado de uma das figuras mais conhecidas da televisão

A atriz vive momentos especiais no programa de Pedro Teixeira e Diogo Amaral.

Foi no passado dia 3 de maio que Ana Guiomar partilhou com os seus seguidores momentos especiais na sua conta oficial de Instagram. A atriz que fez parte do novo programa da TVI, Starpark, publicou uma série de fotografias ao lado de Rui Maria Pego, deixando uma mensagem que mistura humor, ternura e muita cumplicidade.

Na legenda, Ana Guiomar não deixou dúvidas sobre o carinho que nutre pelo comunicador:

«Intensidade, teimosia (minha e muita), alegria, temos! 🎈 Hoje no “Starpark” na @tvioficial eu e o @ruimariapego vamos assumir o nosso amor e mostrar de que é feita uma amizade de muitos anos! Tantos, que ele foi comigo viver esta experiência. 😂»

A publicação rapidamente captou a atenção de fãs e colegas do meio artístico, que se identificaram com a forma leve e afetuosa como a atriz falou desta amizade de longa data. A expressão "vamos assumir o nosso amor", usada de forma simbólica, reforçou ligação entre os dois.

Rui Maria Pego, presença habitual na rádio e televisão e filho da apresentadora Júlia Pinheiro, é descrito por Ana Guiomar como uma das pessoas mais marcantes da sua vida. A participação conjunta em Starpark foi um sucesso, gerando inúmeros momentos divertidos.