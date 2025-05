André Ventura volta a sentir-se mal durante a campanha eleitoral. Veja as imagens

O presidente do Chega tinha sido internado devido a um «espasmo esofágico».

O presidente do Chega, André Ventura, voltou a sentir-se indisposto esta quinta-feira, 15 de maio, durante uma ação de campanha em Odemira. O momento foi registado pelas câmaras da CNN Portugal e gerou preocupação entre os presentes.

Segundo o repórter João Fernando Ramos, Ventura iniciou a arruada com ânimo, percorrendo cerca de 350 a 400 metros e garantindo que se sentia bem. No entanto, o seu estado físico aparentava sinais de desgaste. “Era visível no rosto a marca do que aconteceu ainda no Algarve”, comentou o jornalista, referindo-se ao episódio anterior de mal-estar do líder partidário.

Quando se preparava para falar à comunicação social, André Ventura começou a tossir, soltou o nó da gravata e insistiu: “Vou continuar, vou continuar”. No entanto, poucos momentos depois, o político quase perdeu os sentidos, obrigando a equipa de segurança a intervir.

“A segurança optou por levar André Ventura no carro”, explicou João Fernando Ramos, relatando o incidente em direto para a CNN Portugal.