Manuel Luís Goucha e André Ventura reencontram-se após episódio que deu que falar

Manuel Luís Goucha volta a entrevistar André Ventura, depois da queda do Governo e de eleições antecipadas. A não perder, na TVI, dia 9 de abril.

Durante uma entrevista no programa "Goucha" em janeiro de 2021, o apresentador questionou diretamente André Ventura: “Como sabe, vivo com um homem há 21 anos. Odeia-me?”

A pergunta, feita sem rodeios, surpreendeu o político, conhecido por posições polémicas. No entanto, a resposta foi clara: “Se a sua homossexualidade me incomodasse, não teria a admiração que tenho por si.”.

A entrevista, que teve grande impacto nas redes sociais, mostrou um lado mais pessoal do político — lado esse que também ficou visível quando, em 2022, comunicou a morte da sua coelha Acácia, com quem partilhou o dia a dia durante cerca de uma década. “Ficam tantos momentos tão bons e de tanta felicidade, que me é difícil escrever muito mais”, escreveu, num tom emocionado.

A coelha foi presença assídua em momentos importantes da vida do político — incluindo uma entrada inesperada em direto no programa de Goucha.