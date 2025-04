Depois da polémica entre ambos, Maria Vieira volta a falar de Manuel Luís Goucha: «Ao contrário do que aconteceu no passado...»

A atriz recorreu às redes sociais para escrever sobre o apresentador Manuel Luís Goucha.

Maria Vieira voltou a referir-se a Manuel Luís Goucha nas redes sociais. Mas, ao contrário do passado, o tom é agora elogioso. A atriz reagiu à entrevista conduzida por Goucha ao líder do CHEGA, André Ventura, transmitida na TVI na passada quarta-feira, e mostrou-se agradada com a postura do apresentador.

"Vi a entrevista do Goucha ao Dr. André Ventura e, ao contrário do que aconteceu no passado, desta vez o apresentador foi isento e cordial com o líder do CHEGA e, apesar das perguntas incómodas, cumpriu com o seu dever. Tenho as minhas divergências com o Goucha, mas o seu a seu dono", escreveu Maria Vieira, através da sua conta no X (antigo Twitter).

Recorde-se a polémica

Este comentário contrasta com as duras críticas que a atriz dirigiu a Manuel Luís Goucha no verão de 2023. Na altura, Maria Vieira acusou o apresentador, bem como Cristina Ferreira, de promover a homossexualidade e a transexualidade, o que motivou uma resposta direta de Goucha nas redes sociais.

“Pronto Maria, desta vez levas resposta, sempre te dou algum palco para, em parte, compensar o que, irremediavelmente, perdeste por culpa própria”, escreveu então o apresentador, que lamentou o tom e os ataques da atriz, relembrando ainda o passado cordial entre ambos: “Nunca te fizeste rogada sempre que foste convidada para os nossos programas, para falar dos teus espetáculos ou dos livros de viagens (dava jeito, claro)”.

Goucha negou as acusações e afirmou que defende a inclusão e a solidariedade, sublinhando: “Não, Maria, não promovo a homossexualidade ou a transexualidade. Promovo a inclusão contra a discriminação”.

Veja ainda parte da entrevista de Manuel Luís Goucha a André Ventura.