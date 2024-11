Goucha reage à cirurgia plástica que mudou o aspeto de Ângelo Rodrigues: «Fizeste mesmo?»

Ângelo Rodrigues recorda a sua experiência no Camboja como voluntário num santuário de elefantes, uma espécie pela qual sente uma ligação especial. Marcado pelo bullying na infância, em que era apelidado de "Dumbo" devido ao tamanho das orelhas, o ator revela que na idade adulta recorreu a uma cirurgia para harmonizar a aparência.

Ângelo Rodrigues recorda a viagem ao Camboja, onde foi voluntário num santuário de elefantes. Admite que sempre teve uma ligação com este animal, porque na infância e adolescente era apelidado de "Dumbo" por ter as orelhas grandes. «Era o que me chamavam quando era criança e eu sofri muito, mas achava um animal fascinante». O ator admite que quando chegou à idade adulta fez uma cirurgia para harmonizar as orelhas.

Da experiência, recorda o período no Camboja com carinho e de como se envolveu com a comunidade.

Esta não foi a única viagem que o ator falou. Recordou o período em que viveu 2 meses no Nepal num convento e como conseguiu ensinar teatro aos monges.

Na Mauritânia, viveu uma experiência clandestina e conheceu uma comunidade onde a maior parte das pessoas são cegas.

Recordou ainda a viagem a Cuba, onde se foi profissionalizar.



Foi precisamente em Cuba que recebeu o desafio de integrar a terceira temporada da série Rabo de Peixe, e não escondeu o entusiasmo com o projeto.