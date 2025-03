Manuel Luís Goucha partilha foto inédita do seu cão e um pormenor salta à vista: «Tão lindo»

O apresentador Manuel Luís Goucha partilhou nova imagem de um companheiro de quatro patas. Quer em Sintra, quer no monte no Alentejo, o comunicador mostra um dos lados mais pessoais, partilhando o seu amor por animais.

Manuel Luís Goucha sempre demonstrou um profundo amor pelos animais, tornando-os parte essencial da sua vida, tanto no dia a dia como no refúgio que construiu no Alentejo. Em mais uma partilha nas redes sociais, o apresentador mostrou um dos seus cães, de nome Bago, e os elogios são imensos. Há um pormenor que salta à vista, é que o animal tem um olho de cada cor.

Veja ainda na galeria que preparámos para si os adoráveis animais de Manuel Luís Goucha.

Recorde o vídeo que o apresentador partilhou ao recordar os seus animais falecidos: