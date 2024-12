Viral: Gato de Manuel Luís Goucha aprende a ligar a máquina de café

Manuel Luís Goucha partilhou nas redes sociais um momento hilariante do seu gato que fica encantado com uma máquina de café.

Manuel Luís Goucha esteve uns dias fora, em Paris, para passar o Natal e o seu aniversário. Durante esse período, um dos seus gatos aprendeu uma nova técnica: a de ligar a máquina do café. O apresentador mostrou o vídeo do gato, chamado Tristão, a ficar encantado com a máquina. Na descrição, Manuel Luís Goucha escreveu: "Quatro dias fora e o Tristão aprendeu a ligar a máquina do café que nem o Brad Pitt!"

Veja a publicação:

Nos comentários, muitos são os comentários de riso e encantados com o vídeo.

Manuel Luís Goucha também mostrou no Instagram um momento especial vivido com um casal português que reside na Suíça. Na publicação, o comunicador descreveu o encontro com Carla e Dinis, que o abordaram de forma calorosa, deixando-o visivelmente emocionado.

“A Carla, quando nos viu, agarrou-se a nós, de olhos molhados, e não mais nos queria largar”, escreveu Goucha, revelando a intensidade do carinho demonstrado pela fã. O apresentador, sempre atento e afável com quem o admira, fez questão de retribuir a simpatia, prometendo visitar Carla quando tiver a oportunidade de ir a Genebra. “Mas é que vou mesmo!”, assegurou.

Manuel Luís Goucha concluiu a publicação com uma reflexão sobre o valor do afeto recebido: “Como é bom ser gostado.”

Veja a publicação: