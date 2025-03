Dinis, o mini-biólogo, revelou ter autismo e temeu ser chamado de deficiente: «Estou a tremer um bocadinho»

Dinis Rocha, de 12 anos, tornou-se um fenómeno nas redes sociais pela sua paixão pela vida selvagem, acumulando cerca de 160 mil seguidores. Recentemente, o mini-biólogo revelou ter síndrome de Asperger, desmistificando o autismo e dando voz a quem enfrenta desafios de inclusão.

Com apenas 12 anos, Dinis Rocha tornou-se um verdadeiro fenómeno nas redes sociais pela sua paixão pela defesa dos animais. Criador de um canal de YouTube e de uma página de Instagram, onde já soma cerca de 160 mil seguidores, o jovem autointitulado "mini-biólogo" dedica-se a sensibilizar o público para a preservação da vida selvagem. Mas, além do amor pelos animais, Dinis também se destacou recentemente ao revelar publicamente que tem síndrome de Asperger, desmistificando o autismo e dando voz a quem, como ele, enfrenta desafios de inclusão.

O Impacto da Revelação Sobre o Autismo

Em novembro, Dinis surpreendeu ao publicar um vídeo onde revelou ter síndrome de Asperger, uma condição do espectro do autismo (nível 1). A decisão de partilhar a sua condição surgiu após anos de dificuldades de adaptação na escola, admitindo que a realização do vídeo não foi tranquila: "Quando vou à televisão fico um bocadinho nervoso. Até agora estou a tremer um bocadinho... fico nervoso. Esse vídeo, fiquei tão nervoso para fazer. Uma pessoa publica e a pessoa vai dizer «ah ah, é deficiente» e eu tinha medo que isso acontecesse"

O vídeo, que teve grande repercussão, teve como objetivo desmistificar o autismo e sensibilizar para a aceitação da diferença. Dinis admite que recebeu muitas mensagens de outros jovens e pais dizendo que a revelação foi importante.

Uma Paixão Pelos Animais Que Inspirou Milhares

Desde pequeno, Dinis mostrou um fascínio especial pela natureza. Explora praias e parques naturais em busca de novas espécies, estuda répteis, anfíbios e insetos e sonha tornar-se zoólogo. Os seus vídeos educativos rapidamente conquistaram milhares de seguidores. A sua missão é clara: "Se conhecermos os animais, podemos conviver com eles. Nunca devemos matar um animal, é uma vida."

A dedicação de Dinis à causa ambiental já o levou a organizar expedições com seguidores e a interagir com biólogos profissionais. O jovem, que tem em casa uma autêntica mini-reserva natural, com cães, um coelho, baratas, peixes, uma rã e uma osga, não tem dúvidas: "A minha missão é fazer com que as pessoas parem de matar animais."

Missão Costa Rica 2025: O Sonho de Explorar a Natureza

O próximo grande projeto de Dinis já tem nome: Missão Costa Rica 2025. O jovem planeia uma viagem de 12 dias a este destino paradisíaco, onde pretende estudar a fauna local e observar de perto animais incríveis. Para concretizar este sonho, precisa de apoios, e já começou a mobilizar os seus seguidores para o ajudar nesta nova aventura.

Enquanto isso, Dinis continua a partilhar os episódios da sua vida de "mini-biólogo", inspirando milhares de pessoas a respeitar e proteger a natureza. "Tenho muito orgulho no meu canal de YouTube", diz com um sorriso.