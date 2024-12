Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha ensinam a fazer quiche de frango para toda a família

Fácil, rápida e barata. Uma receita que pode muito bem ser o seu jantar de passagem de ano.

Ingredientes:

- Massa folhada de compra;

- Frango desfiado;

- Brócolos;

- Presunto

- Ovos;

- Leite;

- Natas;

- Paprika fumada;

- Noz moscada;

- Sal e pimenta;

- Rúcula.

Creme para a quiche:

Juntar 4 gemas de ovos e 4 ovos, 3 decilitros de leite e 3 decilitros de nata. Misturar adicionando um pouco de sal, pimenta preta e noz moscada.

Preparação:

- Amaciar os brócolos em água quente;

- Colocar um pouco de azeite e alho numa frigideira;

- Untar as frigideiras com azeite e forrar a mesma com a massa folhada. Picar o fundo da forma com um garfo.

- Colocar uma mão cheia de queijo emmental ralado, juntar os espinafres, o queijo de cabra. Colocar um pouco do creme criado com os ovos, as natas e o queijo. Pode colocar por cima mais um pouco de queijo emmental.

-Tapar e levar ao forno pré-aquecido a 180º graus durante pelo menos 15 minutos.

- Servir com rúcula por cima.