Em partilha rara, o comentador António Leal e Silva declara-se em direto: «Eu amo-o de paixão, ele sabe»

António Leal e Silva explica como lida com as críticas: «Não admito que...»

António Leal e Silva como nunca o viu: o comentador social que faz furor nas redes sociais, dá-nos a conhecer o seu lado mais íntimo. As origens, a educação privilegiada, as festas em Ibiza e a origem do fenómeno que se tornou, ao comentar os looks dos famosos. Saiba tudo aqui

Hoje, no «Goucha», recebemos António Leal Silva. Licenciado em relações internacionais, consultor de moda, e um sucesso nas redes sociais, o nosso convidado agora estreia-se como comentador social no programa V+ Fama, no novo canal da TVI. A conversa inicia-se de uma forma hilariante, em que Manuel Luís Goucha faz notar que ambos são muito parecidos e em tom de brincadeira, atira: «Depois de tantos anos, os irmãos gémeos reencontraram-se». O apresentador destaca as características que, segundo o mesmo, os tornam parecidos. Veja abaixo o momento.

António Leal Silva começa por nos falar sobre as suas origens, a família, a educação privilegiada no Restelo, a relação com os pais, e revela que sempre se sentiu «diferente». Admite que sempre gostou muito de convívios, festas e de conhecer pessoas, tendo passado grande parte da sua adolescência, nos anos 1980, em várias discotecas conhecidas em Lisboa. O comentador social chega mesmo a confessar que com 60 anos, «sai à noite desde os 14».

No decorrer da entrevista, Manuel Luís Goucha questiona António Leal e Silva sobre se alguma vez esperou o sucesso que está a ter nas redes sociais, e o mesmo explica-nos: «Tudo começou por uma certa indignação minha, eu não gosto de coisas vulgares, a vulgaridade é uma coisa que me incomoda. Acho que há pessoas que desempenham determinadas profissões e por isso têm uma responsabilidade acrescida. E como eu sou antigo, às vezes, via coisas e aquilo incomodava-me, e eu estava a ver televisão e pegava no telemóvel...», e continua, «O sucesso esteve aí: ter mexido com pessoas e ter feito uma coisa que, em Portugal, é praticamente proibido». Isto porque, António tornou-se mais conhecido do público após começar a publicar vídeos na sua rede social do Instagram onde comentava os looks de famosos, em tom humorístico.

Sobre o lado mais íntimo da sua vida, António Leal e Silva fala-nos de uma pessoa muito especial: o Afonso, o «sobrinho» que sempre tratou como um filho. «É o amor da minha vida (...) amo-o de paixão, e ele sabe». O nosso convidado explica-nos como é que a relação entre ambos surgiu. Veja abaixo esse momento.

Na fase final da conversa, António Leal Silva fala-nos do seu novo desafio profissional como comentador social no programa V+ Fama e explica: «Não estamos lá para falar mal de ninguém, atacar ou perseguir. É apenas comentar». Recorde-se que o V+ Fama está inserido na programação do novo canal V+ da TVI. Para terminar a entrevista, o consultor de moda explica, ainda, como lida com as críticas e comentários que recebe nas redes sociais.

Veja tudo nos vídeos acima!