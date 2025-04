O que se sabe até agora sobre o apagão em Portugal? Acompanhe as atualizações ao minuto

O apagão que está a atingir Portugal e parte da Europa não tem resolução à vista.

A vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Teresa Ribera, garantiu esta segunda-feira que, até ao momento, não existem indícios de ciberataque relacionados com o corte maciço no abastecimento de eletricidade que afetou a Península Ibérica.

"Não estamos a descartar nada, mas não há provas de qualquer problema de cibersegurança", afirmou Teresa Ribera, que tutela a pasta da Transição Limpa, Justa e Competitiva, em declarações à imprensa em Bruxelas. A prioridade, sublinhou, é restaurar o sistema elétrico e compreender a origem da falha.

A responsável classificou o incidente como "uma das maiores falhas no sistema elétrico dos últimos anos" na União Europeia. Ribera destacou ainda que está a acompanhar a situação de perto, em contacto permanente com as autoridades espanholas e portuguesas, bem como com os serviços da Comissão Europeia.

O corte no abastecimento afetou a Península Ibérica e, de forma mais limitada, algumas zonas do sul de França. Em Portugal, as autoridades optaram por desligar o sistema elétrico do espanhol para proceder a uma recuperação faseada da rede.

Entretanto, a Comissão Europeia confirmou que está em contacto com as autoridades de Portugal e Espanha, bem como com a ENTSO-E — a Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Eletricidade — para avaliar a causa e o impacto da ocorrência.

