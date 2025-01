Manuel Luís Goucha faz esclarecimento e desmente notícias da imprensa

Com um visual em branco, Manuel Luís Goucha arrasa no hino do «Funtástico»

O apresentador Manuel Luís Goucha não gostou do que leu na imprensa e reagiu nas suas redes sociais.

Manuel Luís Goucha recorreu ao instagram para esclarecer notícias que falavam sobre o futuro do programa «Funtástico», emitido ao domingo em direto na TVI. Aproxima-se a fase de repescagem de talentos e a final da primeira temporada, e não o fim do programa,

Veja o que o apresentador escreveu:

"O programa FUNTÁSTICO vai ter dois domingos de repescagem de talentos para no domingo seguinte ter a final da primeira temporada (9 de Fevereiro) No domingo a seguir (dia 16 de Fevereiro) começará a segunda temporada de mais 10 programas com mais dois de repescagens . E assim sucessivamente. É o que se espera de um programa que tem liderado as preferências do público em cada Domingo ( pelo que vos estou grato). Pede-se ao site da revista Nova Gente um pouco de seriedade."

Recorde alguns momentos do programa do domingo passado: