Manuel Luís Goucha mostra o «acordar» no Alentejo rodeado de animais

Manuel Luís Goucha partilhou um vídeo do “acordar” na sua herdade alentejana, mostrando borregos a correr pelo pasto. O cenário sereno encantou os seguidores, incluindo Marie, ex-Big Brother, que comentou sobre a beleza e tranquilidade do local.

Manuel Luís Goucha voltou a partilhar um momento único do seu refúgio no Alentejo, desta vez mostrando o cenário sereno do “acordar” na sua herdade. No vídeo divulgado nas redes sociais, o apresentador captou imagens de borregos a correr livremente pelo pasto, numa paisagem marcada pela tranquilidade do campo.

O destaque do vídeo foi também o cão Bago, um dos companheiros fiéis de Goucha. O vídeo, que transmite uma sensação de calma e conexão com a natureza, foi amplamente elogiado nos comentários. Muitos destacaram a beleza da paisagem alentejana e o ambiente acolhedor que Goucha partilha frequentemente com o público.

Entre os comentários, destacou-se o de Marie, ex-concorrente do «Big Brother», que mencionou: “Parece onde morei e pintei a casa”, numa demonstração de identificação com a serenidade do campo.

Veja a publicação aqui: