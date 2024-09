O novo programa de domingo da TVI é de Manuel Luís Goucha: «A maior mudança da programação da TVI»

A grande novidade foi dada por José Eduardo Moniz.

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, decorreu a Parada de Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa. Entre várias novidades, está o novo programa das tardes de domingo da sua TVI. José Eduardo Moniz anunciou Manuel Luís Goucha como o anfitrião do novo programa de domingo à tarde, afirmando ser uma das maiores mudanças no canal. Um programa que promete surpreender com variados temas.

Manuel Luís Goucha mostrou-se entusiasmado com o novo desafio.

Sendo assim, foi anunciado o fim do «Somos Portugal». O programa que o tem acompanhado, ao longo destes 13 anos, nas tardes de domingo, está prestes a despedir-se dos portugueses.

«Somos Portugal» estreou-se em 2011 com Cristina Ferreira e Nuno Eiró, mas contou com dezenas de apresentadores, durante estes anos, como: Mónica Jardim, Idevor Mendonça, João Montez, Marisa Cruz, Fanny, Manuel Luís Goucha, Pedro Teixeira, Iva Domingues, entre muitos outros.