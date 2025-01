Em espetáculo de Teresa Guilherme, Manuel Luís Goucha protagoniza momento hilariante: «Vaginas, unidas, jamais serão vencidas»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Manuel Luís Goucha partilhou recentemente, nas suas redes sociais, um momento marcante e divertido durante a sua ida ao Teatro Armando Cortez, em Lisboa, para assistir à estreia do monólogo “As vaginas e eu”, protagonizado por Teresa Guilherme. O espetáculo, conhecido pelo seu tom provocador e pela abordagem humorística de temas relacionados com a feminilidade, gerou um momento hilariante que envolveu o conhecido apresentador.

No vídeo divulgado, Teresa Guilherme incentiva a plateia a participar ativamente, repetindo a frase emblemática do espetáculo: “Vaginas, unidas, jamais serão vencidas”. Manuel Luís Goucha não só se juntou ao coro de vozes, como também acrescentou o seu habitual humor ao momento, brincando com a situação: “Ao que eu cheguei”, comentou entre risos

A publicação rapidamente gerou grande interação entre os seguidores de Goucha, que elogiaram a sua boa disposição e a capacidade de entrar no espírito descontraído do espetáculo.

Veja o momento:

Recorde-se que os dois já estiveram frente a frente e falaram sobre o espetáculo que envolve a temática feminina.