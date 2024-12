Oficial: TVI emite comunicado sobre futuro de Manuel Luís Goucha

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Manuel Luís Goucha e a TVI renovaram o contrato por mais dois anos, com formalização prevista para 2025.

A TVI e Manuel Luís Goucha já chegaram a acordo sobre os termos em que se renovará o contrato que une a Estação e o popular apresentador.



A formalização do vínculo contratual, novamente com a duração de dois anos, ocorrerá, por conveniência das partes, no início de 2025.

Atualmente, o apresentador conduz o programa «Goucha» durante as tardes da semana e o «Funtástico» durante todas as tardes de domingo.