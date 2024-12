Manuel Luís Goucha conversa com Carlos Félix e revela: «Possivelmente, soubeste primeiro do que eu que a minha mãe havia falecido»

A importância do programa «Uma canção para ti» na vida do ator Carlos Félix

Durante uma conversa com Carlos Félix, Manuel Luís Goucha revelou que a mãe do ator, funcionária do INEM em Coimbra, estava de serviço na noite em que a mãe do apresentador faleceu

Foi durante a conversa com o ator Carlos Félix que Manuel Luís Goucha fez uma confidência. A mãe do ator que vai interpretar Tony Carreira trabalha no INEM em Coimbra e o apresentador admitiu saber, uma vez que estava a trabalhar no dia em que a mãe de Goucha faleceu: "Estava lá naquela noite. Tu soubeste primeiro do que eu, possivelmente, que a minha mãe havia falecido"

Carlos Félix destacou o apoio dos pais em toda a sua carreira e acabou surpreendido.

Carlos Félix nasceu em 1998, em Coimbra, e desde cedo demonstrou uma paixão inegável pelas artes. Filho único, cresceu rodeado pelo carinho dos seus avós maternos, que desempenharam um papel fundamental na sua formação emocional e cultural. Carlos Félix sempre soube que o mundo das artes seria a sua vida. Agora, dá vida a Tony Carreira na série sobre a vida do cantor, no maior desafio da sua carreira.

“Tony”: Um Marco na Carreira de Carlos Félix

A série Tony, que estreia no dia 7 de dezembro na TVI e é coproduzida pela Prime Video, retrata a vida do icónico cantor Tony Carreira, uma das figuras mais carismáticas da música portuguesa. Carlos Félix assume o papel principal, interpretando o cantor numa narrativa que percorre a sua trajetória desde as origens humildes até ao estrelato. Tony Carreira surpreendeu o ator, deixando uma mensagem de admiração: "Tens aqui um amigo para sempre"

“Sinto responsabilidade pela pessoa que estou a interpretar”, confessa o ator, que considera este papel um ponto de viragem na sua jovem carreira. Carlos também fala com emoção sobre a ligação que construiu com Tony Carreira durante as gravações. “O Tony foi generoso comigo. Estou a retratar a vida de um homem que veio do nada, e isso é inspirador.”

Os Primeiros Passos no Mundo do Espetáculo

Com apenas 11 anos, Carlos participou no programa Uma Canção Para Ti em 2009, onde deu os primeiros passos no palco. “Tinha 11 anos, mas percebi que me sentia confortável no palco”, recorda. Essa experiência foi determinante para o jovem, que começava a sonhar com uma carreira nas artes performativas.

Durante a adolescência, Carlos participou em várias peças de teatro escolar e desenvolveu um gosto especial pela representação e pela música. Aos 17 anos, mudou-se para Lisboa para estudar Arquitetura, mas nunca deixou de lado a paixão pelo espetáculo.

Arquitetura, Representação e o Sonho de Menino

Carlos licenciou-se em Arquitetura, mas o mundo das artes continuava a chamar por ele. Enquanto estudava, conciliou a formação com cursos de representação e pequenos papéis em novelas da TVI. A sua determinação e talento não passaram despercebidos, e foi com grande entusiasmo que recebeu o sim para o seu primeiro grande papel: dar vida ao cantor Tony Carreira na série biográfica Tony.

“Quero ser feliz a representar e a cantar”, admite Carlos, que também frequentou o Conservatório de Música de Coimbra, onde desenvolveu as suas aptidões musicais.

Uma Promessa do Cinema e da Televisão

Apesar de ainda estar no início da sua carreira, Carlos Félix demonstra uma maturidade e entrega que não deixam dúvidas quanto ao seu futuro promissor. A sua timidez natural é superada pela paixão que coloca em cada projeto, e o apoio incondicional da família tem sido fundamental ao longo do percurso.