Merche Romero fala do marido, 15 anos mais novo: «Não tive muita gente a favor»

Merche Romero fala do seu casamento em segredo. Veja as revelações da apresentadora

No Goucha, a apresentadora Merche Romero fala da sua vida amorosa, ao lado do marido Fábio Pinto.

Merche Romero está a viver uma das melhores fases da sua vida. Regressou à apresentação no novo canal da TVI e casou, em segredo, há pouco tempo. Foi nossa convidada para contar tudo. Merche falou sobre a história de amor com Fábio Pinto, o seu marido 15 anos mais novo. Por causa disso, admite que no início viu muita gente a torcer para que não resultasse: «Não tive muita gente a favor».

Admite que o casamento foi o segredo mais bem guardado dos últimos tempos e que foi como sempre sonhou: apaixonada e numa ilha deserta. Sobre a possibilidade de ser mãe, admite que a idade, 47 anos, pode não ajudar, mas se acontecer aconteceu.

Além da televisão e do casamento, Merche Romero também se tem dedicado à profissão de DJ. Contudo, agora com o seu novo programa matinal é difícil conciliar. Mostra-se realizada por estar a fazer o que mais gosta e nunca pensou que um dia voltaria a conseguir fazê-lo.