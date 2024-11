Morreu Heloísa Miranda. A astróloga que acreditava que as almas um dia se reencontram

A morte de Heloísa Miranda foi comunicada por amigos nas redes sociais. A astróloga esteve no nosso programa em março de 2022.

Faleceu Heloísa Miranda, aos 66 anos. A notícia foi partilhada pelo amigo e colega, Sérgio Brito, na sua página de Instagram.

"Mais uma estrela brilha no céu. A minha querida Heloísa Miranda, que sempre me apoiou, confiou em mim e no meu trabalho. Sou-lhe grato por me ajudar a crescer no mundo da astrologia. Recordo com carinho os momentos em que ríamos juntos enquanto fazíamos previsões. Hoje, sinto o coração apertado, pois a Heloísa, com a sua alma jovem e generosa, deixa-nos demasiado cedo", desabafou Sérgio Brito.

"Descansa em paz, minha querida amiga Heloísa Miranda. As minhas orações estarão contigo, mas a tua gargalhada contagiante ficará para sempre no meu coração", finalizou.

Segundo o site Sapo, Heloísa faleceu vítima de doença.

A astróloga esteve no programa «Goucha» em março de 2022. Recorde: