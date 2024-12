Elisabete, a astróloga que cresceu nas barracas, surpreende Manuel Luís Goucha

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

O que pode indicar um mapa astral? Veja as explicações de uma astróloga

Elisabete Damião superou uma infância marcada pela pobreza extrema, vivendo em condições precárias, para alcançar o sucesso como empresária. Insatisfeita com a carreira, descobriu na astrologia a sua verdadeira paixão, mudando radicalmente de vida. Hoje, é uma astróloga realizada, ajudando outros a encontrar o seu propósito. De forma curiosa, admitiu que nunca tentou saber o signo dos pais.

A história de Elisabete Damião é um exemplo de superação e coragem. De uma infância marcada pela pobreza extrema, bullying e desafios familiares, construiu uma carreira de sucesso e, posteriormente, encontrou verdadeira realização ao seguir a sua paixão. “Nasci numa família muito pobre, mas fintei o destino e venci na vida”, conclui, inspirando todos aqueles que enfrentam adversidades.

Uma Infância Marcada pela Pobreza Extrema

Elisabete Damião nasceu na Ericeira, numa família profundamente pobre. “A minha família vivia numa barraca sem água nem luz”, recorda. Cresceu sem as condições mínimas de conforto, tomando banho num alguidar e lidando com uma alimentação pouco saudável. Apesar disso, os seus pais sempre valorizaram a educação. “Para os meus pais, os estudos e a educação eram uma prioridade”, sublinha. Esta visão permitiu-lhe sonhar com um futuro melhor, mesmo enfrentando bullying na escola devido à sua obesidade e pobreza.

A Entrada no Mundo Empresarial

Apesar de tudo, manteve o foco nos estudos e conseguiu entrar na universidade para realizar o seu sonho de se licenciar. Após terminar o curso, Elisabete começou a trabalhar e rapidamente alcançou o sucesso profissional. Fez uma pós-graduação em Marketing e construiu uma carreira sólida no mundo empresarial, gerindo equipas e atingindo aquilo que muitos considerariam o topo. “Tinha um bom ordenado, carro da empresa e um bom pacote de benefícios”, afirma.

Porém, a satisfação profissional não trouxe felicidade. “Fui infeliz e sofri bullying no trabalho. Apesar de tudo o que tinha conquistado, sentia-me completamente perdida”, conta. Foi nesse momento que a astrologia entrou na sua vida. “Sentia-me tão infeliz no trabalho que acabei por ir a um astrólogo. O que ele me disse despertou a minha curiosidade pelo tema”, explica.

A Transformação Através da Astrologia

Inspirada pela consulta com o astrólogo, Elisabete começou a estudar astrologia por conta própria. O interesse cresceu a ponto de tomar uma decisão radical: abandonar a carreira empresarial e dedicar-se a tempo inteiro a esta nova paixão. “Sem o apoio de ninguém, despedi-me e dediquei-me à astrologia”, revela.

Apesar do ceticismo de muitos, Elisabete encontrou na astrologia o propósito que procurava. Hoje, é uma astróloga reconhecida e divide o tempo entre a profissão e a família. “Sinto-me feliz e verdadeiramente realizada. Todos os dias ajudo pessoas a descobrir o seu potencial”, afirma.