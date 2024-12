Maria João vivia com medo do filho e colocou-o numa instituição: «Fui mesmo um saco de pancada»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Maria João recorda os primeiros sinais de que algo não estava bem com o filho

Maria João ficou viúva com um filho autista de 7 anos para cuidar

Maria João recorda agressões do filho autista: «Tive de ser operada»

Maria João Gonçalves é mãe de Simão, um jovem com autismo severo que enfrenta desafios desde os quatro anos. Após episódios de agressividade, Simão foi institucionalizado, mas Maria João luta por melhores condições e para o ter mais perto de casa.

Maria João Gonçalves é mãe de Simão, um jovem de 20 anos diagnosticado com autismo severo aos quatro anos. Desde o nascimento, a sua jornada foi marcada por desafios que testaram os seus limites enquanto mãe e mulher. Hoje, enfrenta o desespero de ver o filho institucionalizado a 200 quilómetros de distância.

Um início difícil: entre a alegria e a dor

Maria João engravidou aos 31 anos, numa altura de dor pela morte do pai, que acabara de perder. Para homenageá-lo, deu ao filho o mesmo nome, Simão. Apesar de ter nascido saudável, aos quatro anos, Simão foi diagnosticado com autismo severo, confirmando as suspeitas da mãe de que ele era diferente das outras crianças: “No infantário, perceberam logo que o meu filho era autista. Ele tinha comportamentos muito diferentes.”

A perda do pai, Antero José, quando Simão tinha apenas sete anos, foi um momento particularmente difícil para o menino e para a família. Foi nessa altura que os primeiros episódios de agressividade começaram a manifestar-se.

A escalada da violência e a institucionalização

Aos 12 anos, o comportamento de Simão tornou-se mais agressivo, dificultando a convivência familiar: “O Simão partia tudo em casa e batia com a cabeça nas parede" Um dos episódios mais graves ocorreu quando Simão atirou um vaso à cabeça da mãe, causando-lhe um descolamento da retina e obrigando-a a ser submetida a uma cirurgia: "Fui mesmo um saco de pancada"

Após este incidente, Maria João tomou a difícil decisão de interná-lo numa instituição, onde permaneceu por oito anos.

Em setembro deste ano, Simão foi expulso do externato após sair para uma visita semanal e não ser readmitido. Em casa, voltou a demonstrar comportamentos violentos, destruindo o quarto e agredindo a mãe. Simão foi transferido para outra instituição, a 200 quilómetros de distância. Maria João quer o filho mais perto e com condições especiais.