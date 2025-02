Sabia que pode requerer uma junta médica ao domicílio? Descubra mais sobre este direito desconhecido por muitos

Após sofrer um AVC isquémico que a deixou com o lado direito do corpo paralisado, Anabela Moreira, de 47 anos, perdeu o subsídio de doença por não conseguir comparecer à junta médica. Diante da injustiça, criou uma petição para reformar o sistema. Descobriu, ainda, que a lei prevê a possibilidade de juntas médicas ao domicílio, um direito desconhecido por muitos.

Anabela Moreira, de 47 anos, viu a sua vida mudar drasticamente há cerca de dois anos, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico. O episódio deixou-a com o lado direito do corpo paralisado, impossibilitando a sua deslocação sem ajuda. Com um bebé para criar, enfrentou um novo golpe: a perda do subsídio de doença por não ter comparecido a uma junta médica — algo que, fisicamente, não conseguia fazer.

Uma Injustiça que a Levou a Agir

Perante a injustiça vivida, Anabela decidiu não se calar. Criou uma petição para exigir a reforma do sistema das juntas médicas, com o objetivo de garantir que estas funcionam de forma justa e acessível a todos os cidadãos, especialmente àqueles que, devido à sua condição, não conseguem deslocar-se. Durante este processo, cruzou-se com mais de 600 pessoas que viveram experiências semelhantes ou até mais graves. “Sempre dei a minha voz a questões relacionadas com a injustiça, e desta vez não será diferente”, afirma Anabela.

O Direito a uma Junta Médica ao Domicílio

Uma das grandes descobertas de Anabela ao longo deste processo foi que, legalmente, as juntas médicas podem ser realizadas em casa, um direito que muitos desconhecem. O Decreto-Lei n.º 15/2024, de 17 de janeiro de 2024, prevê que, "sempre que possível, com caráter excecional e mediante apresentação de requerimento próprio para o efeito, nas situações em que o interessado seja pessoa com deficiência ou incapacidade cuja limitação condicione a sua deslocação, um dos membros da Junta Médica de Avaliação de Incapacidade pode deslocar-se à residência habitual daquele para efeitos de avaliação."

A petição que lançou já reúne centenas de testemunhos e pretende levar esta discussão ao debate público. Anabela espera que a sua voz e a de tantos outros não sejam ignoradas.