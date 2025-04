Pouco vista na televisão, mas estrela em Portugal: ela herdou o talento (e a fama) do pai. Veja as fotos!

Com quase um milhão de seguidores, a cantora portuguesa Bárbara Bandeira é elogiada como sendo das melhores cantoras da sua geração.

Discreta na televisão, mas um fenómeno na música portuguesa e nas redes sociais, ela é uma das portuguesas mais seguidas do país e filha de um cantor bem conhecido do público. Apesar de manter um perfil mais reservado no pequeno ecrã, o seu impacto fala por si.

Bárbara Bandeira, 23 anos, é cantora e uma das artistas pop mais populares da nova geração em Portugal. Filha do conhecido cantor Rui Bandeira, que ficou célebre após vencer o Festival da Canção em 1999, Bárbara cresceu no meio musical e começou desde cedo a dar nas vistas, primeiro em concursos televisivos como Uma Canção Para Ti e depois com uma carreira própria na música.

Apesar de raramente aparecer em televisão de forma regular, é um fenómeno nas redes sociais, onde soma quase um milhão de seguidores no Instagram. O seu estilo irreverente, presença carismática e proximidade com os fãs tornaram-na não só uma referência musical, mas também uma influencer de destaque entre o público jovem.

Entre os seus temas mais conhecidos estão “A Última Carta”, “Como Tu” e “Onde Vais”, esta última em dueto com Carminho. Recentemente, lançou um novo EP chamado «Lusa».

O pai, Rui Bandeira, esteve recentemente no programa Funtástico, onde falou da filha. Deu ainda nas vistas por aparecer muito mais magro.

Veja na galeria o antes e depois da mudança física do cantor.