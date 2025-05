Bárbara Tinoco foi mãe e o nome da filha surpreendeu muitos (mas há uma explicação)

A cantora Bárbara Tinoco partilhou nas redes sociais a novidade.

Bárbara Tinoco foi mãe pela primeira vez. A cantora portuguesa, de 26 anos, anunciou a chegada da filha com uma publicação emocionante nas redes sociais: "14.05.2025, Masha ❤️", escreveu na legenda.

A escolha do nome reflete a ligação de Bárbara Tinoco à cultura russa, através do namorado, Feodor Bivol, um talentoso músico de origem russa: Masha significa Maria em russo. Feodor tem acompanhado a cantora em vários projetos musicais e tornou-se uma figura central na sua vida, tanto a nível profissional como pessoal.

Masha é a primeira filha do casal e a chegada foi celebrada com carinho pelos fãs, amigos e colegas do meio artístico, que inundaram as redes sociais com mensagens de felicitações.

