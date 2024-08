Após desistir do «Dilema», Beatriz Prates foi 'para os braços' de Diogo Marcelino. Há sentimentos envolvidos? A ex-concorrente esclarece

Gozada na escola por ser filha do Toy, Beatriz Prates recorda o bullying que sofreu: «Há um dia que eu não me esqueço»

Beatriz Prates, que desistiu do «Dilema», esclarece se tem ou não sentimentos por Diogo Marcelino. Recorde-se que tanto Diogo como Rafael Bailão eram os seus grandes pilares dentro da casa.

Hoje, no «Goucha», recebemos Beatriz Prates, ex-concorrente do «Dilema», que decidiu desistir devido a razões familiares. No entanto, Manuel Luís Goucha não deixa de fazer uma pequena provocação à filha de Toy ao dizer que esta quando desistiu foi a 'correr para os braços de Diogo Marcelino', ao que Beatriz responde o que realmente aconteceu. No seguimento disso, o nosso apresentador questiona-a ainda sobre se há algum tipo de sentimento nutrido pelo ex-concorrente, e esta reage: «Só amizade». Veja abaixo o momento.

No decorrer da entrevista, Beatriz Prates fala-nos da entrada de Toy na sua vida, o que aconteceu quando esta tinha apenas três anos de idade: «Só o comecei a chamar de pai quando já era adolescente», confessa. Sem memórias da sua vida sem a presença do cantor popular português, a ex-concorrente do «Dilema» fala-nos da sua relação com o pai biológico, de quem tem poucas memórias. Apesar do facto de Toy trabalhar muito, Beatriz revela que o cantor esteve sempre muito presente na sua vida. A ex-concorrente recorda, ainda, o bullying que sofreu na escola por ser filha de Toy, e admite que sofreu muito: «Passava nos corredores e começavam a cantar e a gozar, chegaram a tirar fotografias minhas e a publicá-las (...) Guardava tudo para mim e um dia cheguei a casa e disse que não tinha mais vontade de viver», revela.

Ao chegarmos ao final da entrevista, Beatriz Prates faz um balanço da sua participação no reality show «Dilema», e tece algumas críticas à postura e jogo de David Diamond, um dos concorrentes mais polémicos desta edição. Nos últimos minutos, Manuel Luís Goucha não resiste em fazer uma última provocação sobre a filha de Toy e Diogo Marcelino: «Os filhos tão bonitos que sairiam daí...», e a ex-concorrente não contém o riso. Veja abaixo o momento hilariante.

Veja tudo nos videos acima!