Bebé Matilde: Saiba o que aconteceu à menina que mobilizou o país com angariação de dois milhões de euros

A bebé Matilde mobilizou Portugal numa campanha para obter um tratamento inovador. Graças à solidariedade nacional, recebeu o medicamento nos primeiros meses de vida e tem mostrado progressos. No entanto, em janeiro de 2024, os pais revelaram que Matilde foi internada devido a complicações na coluna

O caso da bebé Matilde tornou-se público no programa Você na TV. Uma bebé que aos dois meses foi diagnosticada com uma doença rara (maio de 2019) e devastou a família: era uma doença rara, degenerativa e incurável chamada Atrofia Muscular Espinhal - do tipo 1, a mais grave de todas. Segundo os médicos, Matilde tinha uma esperança de vida até aos 3 anos. A família descobriu a existência de um medicamento que podia travar a doença, tinha sido aprovado nos EUA e custava mais de dois milhões de dólares. O caso gerou uma onda de solidariedade e os pais conseguiram que autorizassem a administração do medicamento em Portugal.

Contudo, a última publicação da página da bebé Matilde - Matilde_uma_bebe_especial - feita em janeiro deu conta de um problema que levou a criança ao hospital. Na publicação, os pais da bebé escreveram:

"Como vocês sabem, estou a tomar a hormona de crescimento, para me ajudar a crescer e desenvolver melhor, mas como cresci muito rápido nos últimos 2 anos, a minha coluna ficou muito torta... (...) Então, vou ter que passar umas semanas no hospital, para esticar as minhas costas... (...) Tenho dormido bem, apesar o desconforto e da posição. Só tive uma noite que passei mal com muitas dores nas costas... Tenho estado bem disposta"

Para além de ajudar a filha Matilde, os pais conseguiram abrir caminho para outras crianças com a mesma doença rara. As mães, uniram-se e criaram uma associação, Associação Nacional de Atrofia Muscular Espinal

