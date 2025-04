Após 3 meses de silêncio, pais da bebé Matilde dão novidades sobre a criança que emocionou o país

A bebé Matilde mobilizou Portugal numa campanha para obter um tratamento inovador. Os avanços da menina são evidentes, mas os cuidados hospitalares mantém-se.

O caso da bebé Matilde tornou-se público no programa Você na TV. Uma bebé que aos dois meses foi diagnosticada com uma doença rara (maio de 2019) e devastou a família: era uma doença rara, degenerativa e incurável chamada Atrofia Muscular Espinhal - do tipo 1, a mais grave de todas. Segundo os médicos, Matilde tinha uma esperança de vida até aos 3 anos. A família descobriu a existência de um medicamento que podia travar a doença, tinha sido aprovado nos EUA e custava mais de dois milhões de dólares. O caso gerou uma onda de solidariedade e os pais conseguiram que autorizassem a administração do medicamento em Portugal.

No início deste ano, página da bebé Matilde - Matilde_uma_bebe_especial - deu conta de um problema que levou a criança ao hospital. Na publicação, os pais da bebé escreveram que devido à hormona do crescimento a criança teria de ficar internada para esticar as costas. Seguiram-se três meses de silêncio até que publicaram novidades, sendo que Matilde ainda está internada e foi sujeita a nova cirurgia:

"A Matilde está a descansar, estamos nos cuidados intensivos. A cirurgia correu bem, conseguiram extubar e saiu acordada com o Bipap e a chamar pela mãe 🥹 Portou-se lindamente, foi muito corajosa ❤️‍🩹"

Para além de ajudar a filha Matilde, os pais conseguiram abrir caminho para outras crianças com a mesma doença rara. As mães, uniram-se e criaram uma associação, Associação Nacional de Atrofia Muscular Espinal

