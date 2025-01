«Abandonado no altar», Diogo Reffóios Cunha fala do desgosto de amor que o deixou sem dinheiro e a viver em casa dos pais

Além das dificuldades emocionais e financeiras, Diogo Reffóios Cunha revelou que viveu uma relação amorosa que terminou de forma dolorosa, deixando-o sem dinheiro e sem rumo. O ex-concorrente do Big Brother 2020 admitiu sentir-se "um noivo abandonado no altar".

Diogo Cunha, conhecido pela sua participação no Big Brother 2020, fez recentemente declarações impactantes sobre a difícil fase que está a atravessar. O ex-concorrente, que conquistou o segundo lugar no reality show da TVI, falou abertamente sobre a sua luta contra a depressão, as dificuldades financeiras e os desafios que enfrentou após a sua passagem pelo programa.

As Dependências e a Relação Falhada

Além dos problemas emocionais e financeiros, Diogo Cunha assumiu que após o Big Brother se viu envolvido no mundo da droga e do álcool, deslumbrado com a fama e com o facto de se sentir uma "rockstar". O ex-concorrente também falou sobre uma relação amorosa que o deixou profundamente abalado. "Fui um noivo abandonado no altar".

A Luta Contra a Depressão e o Isolamento

Diogo Cunha revelou que luta contra a instabilidade financeira e contra pensamentos depressivos, uma condição que se agravou nos últimos tempos. "Estou muito deprimido, triste e com muito pouco dinheiro para viver", confessou num vídeo no final do ano passado.

A realidade dura que enfrenta levou-o a questionar o rumo da sua vida, admitindo que chegou a ponderar pôr termo à sua existência: "É a solução mental, mas nunca tive coragem".

Um dia de cada vez

Sem dinheiro na conta, Diogo tem desenvolvido projetos digitais que quer expandir. Contudo, ainda não tem tido retorno e por isso tem enfrentado dificuldades. Admite ir para casa dos pais sempre que necessita, mas recentemente conseguiu alugar um quarto no Porto, o local onde sente necessidade de ir para se renovar.