Morreu o pai de uma ex-concorrente do Big Brother: «O pai José é maravilhoso»

A gala do "Big Brother 2025" ficou marcada por um momento de grande emoção quando Cláudio Ramos dirigiu uma mensagem especial a Inês Vilhalva.

Durante a emissão em direto, o apresentador, ao cumprimentar os ex-concorrentes presentes no estúdio, fez questão de assinalar a ausência de Inês. De forma carinhosa e visivelmente emocionado, Cláudio Ramos explicou: "Queremos mandar um beijinho muito grande à Inês, que hoje não está connosco porque perdeu o pai. A Inês avisou-nos e, por isso, não está aqui na gala. A Inês é extraordinária mesmo."

Num ambiente de respeito e solidariedade, o público e os ex-concorrentes mostraram-se solidários com a partilha deste momento sensível.

Recorde-se que Inês Vilhalva se destacou ao longo da sua participação no "Big Brother" por ser a "beta alternativa". Veja a entrevista no Goucha, onde a ex-concorrente falou do pai: "O pai José é maravilhoso"

