Após chorar na televisão, Fernando Semedo recebe apoio de Marco Costa: «Enxuga as lágrimas. Abraço-te»

O chef Fernando Semedo recebeu o apoio de vários seguidores e amigos após a entrevista no programa «Goucha».

Fernando Semedo esteve no Goucha e mostrou a fragilidade em que se encontra por estar a viver insucesso profissional no seu restaurante. Depois da entrevista, partilhou uma fotografia com Manuel Luís Goucha, a quem agradeceu pelo «colo» que deu numa fase difícil da sua vida. Nos comentários, Marco Costa reagiu mostrando todo o apoio ao amigo.

As vezes na vida so precisamos mesmo de colo! Colo de alguem que nao nos julgue! Acredita em ti! Aprende com os erros que se comete, todos erramos tambem e crescemos com isso! Enxuga as lagrimas e lembra te porque começaste! A vida é sobre aguentar as pancadas e seguir em frente! Temos de estar atentos aos sinais, desviar nos do que nos afasta do sonho mas caminhar sempre em frente! Abraço te daqui! Aperta contigo mano💚

Veja a publicação e o respetivo comentário aqui:

Recorde a entrevista que Fernando Semedo deu:

O Chef Fernando Semedo assume estar a viver uma das piores fases da sua vida. Admite estar emocionalmente instável e, para complicar a situação, o insucesso profissional bateu à porta: «Há muitos meses que não sei o que é ter um ordenado para mim»

Numa entrevista exclusiva ao programa «Goucha», Fernando Semedo abordou as polémicas que envolvem o seu novo restaurante. Admite que o sonho correu mal e não estava preparado para isso. Endividou-se com as obras do restaurante, viu os trabalhadores saírem do projeto e não consegue ter lucro.

Além do insucesso profissional, Fernando Semedo e a sua namorada viveram momentos mais tensos, depois de uma entrevista em que o chef a acusou de lhe estragar a vida. Contudo, admite estar a tentar reatar o namoro.

Fernando Semedo, que participou no Big Brother Famosos, falou ainda do seu percurso de subir na carreira e de criação do melhor bolo de bolacha do mundo. Espera que as pessoas acreditem em si e lhe deem uma oportunidade.