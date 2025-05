12 anos depois de participarem no Big Brother, casal mostra o primeiro filho. Veja as fotos!

Miguel tem conquistado os seguidores dos pais. Kelly Baron e Pedro Guedes foram pais há menos de um ano.

Conheceram-se diante das câmaras da casa mais vigiada do país, apaixonaram-se sob o olhar atento do público e, mais de uma década depois, vivem o momento mais marcante das suas vidas: foram pais de Miguel, o primeiro filho do casal, nascido no Brasil, a 24 de junho de 2024.

Kelly Baron e Pedro Guedes conheceram-se no Big Brother VIP, emitido pela TVI em março de 2013, e agora vão estar no «Goucha» para falar da nova fase das suas vidas.

