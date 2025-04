Bernardina Brito impressiona com perda de peso em apenas um mês. Saiba como tudo aconteceu

É uma das mais famosas concorrentes de reality shows da TVI e a perda de peso é impressionante.

Bernardina Brito surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao partilhar uma fotografia com um vestido azul justo, e revelou o resultado da sua recuperação após a cirurgia metabólica. A ex-concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos fez questão de partilhar o momento com os fãs: «1° 📸 depois da cirurgia 🙌 e com este ☀️ maravilhoso. Faz hoje 28 dias de cirurgia e não podia estar mais feliz com a recuperação 😍 »

Bernardina fez uma cirurgia metabólica que a ajudou a perder 55 kg em apenas cinco meses, transformou completamente o seu corpo e a sua autoestima. A partilha da ex-concorrente não se ficou apenas pela foto, tendo Bernardina também mostrado um antes e depois: «Nunca pensei partilhar a foto da esquerda, mas a verdade é que fez parte da minha história e hoje serve para eu olhar para trás e ter a certeza de que aquela não é quem eu quero ser no futuro».

