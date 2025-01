Com a conta a zeros e sem trabalho, Diogo Reffóios Cunha pensou pôr termo à vida: «É a solução mental»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

No regresso à televisão, Diogo Reffóios Cunha assume fase complicada e oferece prenda a Manuel Luís Goucha

Diogo Reffóios Cunha: «Eu lidei com a frustração em anonimato»

Diogo Reffóios Cunha mostra-se inquieto por se ouvir dizer deprimido, pobre e com dificuldades para sobreviver

Por ter entrado no Big Brother, Diogo Reffóios Cunha teve pessoas conhecidas que nunca mais lhe falaram

Diogo Reffóios Cunha: «É o que me leva o dinheiro todo»

O ex-concorrente do Big Brother 2020, Diogo Reffóios Cunha, revelou estar a enfrentar dificuldades financeiras. Num desabafo sincero com Manuel Luís Goucha, admitiu ter pensado no pior.

Diogo Cunha, conhecido pela sua participação no Big Brother 2020, fez recentemente declarações impactantes sobre a difícil fase que está a atravessar. O ex-concorrente, que conquistou o segundo lugar no reality show da TVI, falou abertamente sobre a sua luta contra a depressão, as dificuldades financeiras e os desafios que enfrentou após a sua passagem pelo programa.

A Luta Contra a Depressão e o Isolamento

Diogo Cunha revelou que luta contra a instabilidade financeira e contra pensamentos depressivos, uma condição que se agravou nos últimos tempos. "Estou muito deprimido, triste e com muito pouco dinheiro para viver", confessou num vídeo no final do ano passado.

A realidade dura que enfrenta levou-o a questionar o rumo da sua vida, admitindo que chegou a ponderar pôr termo à sua existência: "É a solução mental, mas nunca tive coragem".

As Dependências e a Relação Falhada

Além dos problemas emocionais e financeiros, Diogo Cunha assumiu que após o Big Brother se viu envolvido no mundo da droga e do álcool, deslumbrado com a fama e com o facto de se sentir uma "rockstar".

O ex-concorrente também falou sobre uma relação amorosa que o deixou profundamente abalado. "Fui um noivo abandonado no altar".

A Ilusão da Fama e as Oportunidades Perdidas

Após o Big Brother 2020, Diogo Cunha acreditava que a sua vida iria mudar radicalmente. No entanto, apesar das oportunidades que surgiram, sente que não chegou o que sempre sonhou: ser ator. A sua tentativa de se afirmar no mundo do entretenimento não teve os frutos esperados, e a dificuldade em conseguir trabalho levou-o a enfrentar uma situação financeira precária. "A conta continua a zeros".

Os Projetos Profissionais e a Tentativa de Recomeço

Nos últimos tempos, Diogo Cunha dedicou-se ao projeto Psicologo.pt, uma plataforma digital ligada à saúde mental. Apesar de tudo, Diogo está determinado a reerguer-se e continua à procura de novas oportunidades. Tem um projeto digital, onde mostra a sua vida como "famoso pobre" e não esconde que voltaria a um reality show.

A Esperança num Futuro Melhor

Apesar das adversidades, Diogo Cunha procura reerguer-se e encontrar um novo rumo para a sua vida. "Estou a tentar refazer a minha vida", garantiu, mostrando-se determinado a superar esta fase complicada. No final da conversa, Diogo ofereceu um quadro a Manuel Luís Goucha.