De ficar de boca aberta: este é o momento que surpreendeu Márcia Soares (e o país inteiro)

Foi durante a gala do Big Brother que tudo aconteceu.

Durante a mais recente gala do Big Brother, Cláudio Ramos e a produção do programa protagonizaram um dos momentos mais inesperados da noite: uma partida feita a Diogo Bordin, que culminou num encontro insólito no restaurante da casa mais vigiada do país, deixando todos de boca aberta, incluindo a comentadora Márcia Soares

Contudo, tudo não passou de uma missão e partida: Diogo foi convidado a um jantar especial no espaço reservado do restaurante do Big Brother. Nada fazia prever o que viria a seguir. Subitamente, o concorrente deparou-se com um homem que se apresentou como ex-namorado de Carolina Braga, a colega com quem tem vindo a desenvolver uma ligação mais próxima.

Desconcertado com a situação, Diogo foi instigado a esclarecer o tipo de relação que mantém com Carolina. O clima tornou-se tenso, com perguntas diretas e olhares carregados. Contudo, no final do encontro, Diogo não foi informado da verdade: o "ex-namorado" era, afinal, apenas um ator.

Já de regresso à casa, o concorrente decidiu contar tudo a Carolina Braga, num relato que deixou a jovem completamente incrédula.