Liliana Almeida quebra o silêncio sobre a separação de Bruno de Carvalho e revela como aconteceu

Numa entrevista emotiva, Liliana Almeida, cantora e ex-concorrente do Big Brother Famosos, falou do retiro espiritual que a salvou e do final do casamento mediático com Bruno de Carvalho.

Liliana Almeida, cantora e ex-participante do Big Brother Famosos 2022, vive agora uma fase de transformação pessoal e espiritual. Após a exposição mediática, a cantora fez um retiro que foi importante para se salvar: "A vida não tinha interesse para mim". Quebrando o silêncio, a cantora revelou como a separação aconteceu ainda durante o retiro. A cantora mostra-se agradecida pelo tempo que durou

Liliana Almeida participou no “Big Brother Famosos 2022”

A música foi a principal motivação de Liliana Almeida para entrar no Big Brother Famosos 2022. Esta experiência trouxe-lhe uma intensa exposição pública, que a levou a questionar o impacto da fama na sua vida pessoal. Segundo Liliana, a pressão de agradar aos outros tornou-se insustentável: “Vivia para agradar aos outros e isso não era saudável.” Esta exposição forçou-a a confrontar as suas próprias emoções e a dar início a uma busca interior por paz e equilíbrio.

O retiro espiritual durante quatro meses

Em fevereiro deste ano, Liliana decidiu afastar-se da vida pública e embarcar num retiro espiritual de quatro meses. Sentindo-se perdida, a cantora partiu em busca de uma ligação profunda consigo mesma e com a espiritualidade. Este retiro, além de a ajudar a reencontrar-se, permitiu-lhe tomar decisões que transformaram a sua vida.

A nova vida de Liliana Almeida

De regresso a Portugal, Liliana Almeida encontrou uma nova vocação nas terapias com taças tibetanas, uma prática de cura energética através do som. Liliana aprendeu a realizar estas terapias durante o retiro e, atualmente, trabalha numa clínica em Lisboa, onde oferece massagens de som e sessões de relaxamento.

Um Caminho de Autodescoberta e Felicidade

Agora, vivendo com os pais em Albufeira, Liliana assume que este reencontro com as suas origens tem sido essencial para o seu bem-estar. Em fase de renovação e mais focada no presente, a cantora está também a organizar o seu próprio retiro espiritual, marcado para dezembro, no Algarve, com o objetivo de partilhar as suas experiências e guiar outras pessoas no caminho do autoconhecimento.