Para além de Luís Gonçalves, Adrielle Peixoto aponta outro concorrente que leva como amigo do Big Brother

No Goucha, a ex-concorrente do Big Brother, Adrielle Peixoto, fala-nos de alguns concorrentes do programa.

Adrielle Peixoto foi a nona concorrente a abandonar a casa do Big Brother. A modelo brasileira despediu-se do reality show da TVI surpreendida com a decisão do público, mas com a certeza de que a sua passagem pelo programa não passou despercebida.

De entre os colegas, destaca-se a amizade com Luís Gonçalves: «Ele tem uma luz surreal». Mas não é único concorrente com quem Adrielle pode manter amizade. Carina e Manuel Rodrigues também foram mencionados, apesar de ter falado deste último como alguém que a tenha irritado.

Natural da Bahia, Adrielle cresceu num contexto marcado por dificuldades. “Nasci e cresci na favela de Salvador, onde havia muita violência e insegurança”, contou. O pai morreu quando ela tinha apenas seis anos e, mais tarde, enfrentou a perda da avó, figura central na sua vida.

Apesar dos obstáculos, Adrielle mantém uma visão positiva. “A minha mãe é um exemplo de força e superação”, disse, revelando ainda que tem 17 irmãos: “Três da parte da minha mãe e catorze da parte do meu pai.”

O percurso como modelo levou-a a conquistar vários títulos no Brasil, incluindo o de Miss Brasil 2018. Em 2022, chegou a Portugal para participar num concurso de beleza e acabou por decidir ficar.