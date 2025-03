Surpresa: Pedro Crispim faz anúncio inesperado e leva seguidores à loucura

O comentador do Big Brother está de regresso, algo que muitos seguidores aguardavam com satisfação.

Pedro Crispim está de volta ao painel de comentadores do Big Brother 2025! O anúncio foi feito pelo próprio na rede social Instagram, onde revelou que marcará presença no Extra das noites de segunda-feira para analisar todos os acontecimentos da gala: "Meus bobageiros, segunda-feira estarei no Extra (noite) para comentar tudo o que está a acontecer nesta gala do Big Brother", escreveu o comentador, gerando grande entusiasmo entre os seguidores.

Fãs em êxtase com o regresso

O regresso de Pedro Crispim aos comentários do Big Brother foi recebido com enorme entusiasmo pelos fãs do programa, que rapidamente inundaram a publicação com mensagens de apoio e animação: "Que bom, não vou perder", "Finalmente", "Até que enfim"

A sua forma direta e sem filtros de comentar os acontecimentos da casa mais vigiada do país sempre foi um dos grandes atrativos do Extra. Além disso, o seu sentido de humor e interação com os colegas comentadores fazem dele uma peça fundamental no programa.

Um comentador irreverente e em grande forma

Pedro Crispim não é apenas conhecido pelas suas opiniões assertivas, mas também pelo seu estilo irreverente e presença carismática em televisão. Recentemente, surpreendeu os seguidores ao partilhar imagens da sua transformação física, onde mostrou estar em excelente forma, algo que não passou despercebido aos fãs.

O Extra do Big Brother 2025 promete noites animadas com Marta Cardoso e os seus comentadores, e a presença de Pedro Crispim só aumenta as expectativas.

A entrevista no Goucha

A seis dias de completar 44 anos Pedro Crispim esteve no Goucha em novembro de 2022 e abriu o coração e faz uma viagem às suas origens, partilhando o seu percurso e os aspetos mais e menos conhecidos da sua vida. Falou abertamente da ansiedade, da homossexualidade, da moda e da sua relação com o corpo. Recordou a adolescência e a fase em que foi vítima de bullying por ser gordo e gay: «Achei que por ser gay estava estragado».

O fashion advisor e comentador de televisão é enérgico, bem-disposto e muito agradecido pelos pais e irmãos que lhe deram as bases e a confiança para se sentir amado. Assumindo que a sua família é a sua grande prioridade, Pedro é muito próximo dos dois irmãos e apaixonado pelos dois sobrinhos (de 3 e de um ano) e assume que, apesar de estar solteiro, mantém bem vivo o sonho de casar e de ser pai.