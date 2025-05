Veja o que aconteceu em direto com Micael para Manuel Luís Goucha levar as mãos à cabeça

Manuel Luís Goucha recorda primeiro encontro com Micael do Big Brother: «Você estava muito zangado»

Expressão utilizada por Micael deixa Goucha com as mãos na cabeça: «Era melhor não ter dito»

«É isto que vai parar às redes sociais»: Manuel Luís Goucha reage com as mãos na cabeça à expressão de Micael, concorrente do Big Brother.

Micael, natural de São Teotónio, no concelho de Odemira, foi expulso do Big Brother e partilha agora o balanço da sua participação na casa mais vigiada do país. Empresário, ligado às madeiras, cortiça e limpezas de mato, Micael considera-se um “homem do campo, simples e trabalhador” e entrou no reality show da TVI com o objetivo de se mostrar como é. Por causa disso, admite que foi bem recebido dentro do jogo mas que surgiram algumas expressões que os colegas não perceberam. Uma delas foi dita em direto e deixou Manuel Luís Goucha com as mãos na cabeça: "Não estava à espera dessa. É isto que vai parar às redes sociais", disse entre risos.

Cresceu com o avô e sonha comprar o monte da infância

Com um passado marcado pela separação dos pais, Micael foi criado maioritariamente pelo avô paterno, com quem viveu momentos que guarda com carinho. Desde cedo habituado ao trabalho e às dificuldades, não esconde o orgulho nas origens.

Começou a trabalhar por conta própria em 2020, e em 2024 já tinha conquistado uma das suas metas: comprou o primeiro trator.

O jogo no “Big Brother”: real, mas sem estratégia

No reality show, Micael acabou por ser expulso pelos próprios colegas, tendo sido considerado um dos concorrentes menos influentes na dinâmica da casa. Durante a sua estadia, fez amizades e destacou algumas:

Singularidades que o marcaram

Com um olho de cada cor e uma cicatriz na testa provocada por um acidente de mota em criança, Micael não esconde as suas marcas — físicas ou emocionais.

Solteiro, assume que nem sempre tem sorte no amor, mas recusa perder o otimismo.

Agora fora do jogo, Micael volta à sua terra, aos negócios e à vida simples no campo — com a mesma vontade de lutar pelos seus