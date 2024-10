4 momentos em que a ajuda de Manuel Luís Goucha transformou a vida dos seus convidados

Manuel Luís Goucha apresenta o programa da tarde da TVI há quase 4 anos e por ele passam histórias emocionantes.

Manuel Luís Goucha conversa todos os dias com pessoas com histórias emocionantes. Muitas vezes, a vida dos convidados muda após a passagem no programa. É isso que hoje enumeramos em quatro momentos.

A conversa com Jandira, ex-concorrente do reality show «O Triângulo» e «Big Brother - Desafio Final».

Jandira Dias decidiu desistir do Big Brother - Desafio Final. Quando questionada sobre os motivos que a levaram a tomar esta decisão, Jandira assume que não foi uma decisão sua. Apresentou-se no Goucha com um vestido que a produção cedeu, uma vez que saiu de casa sem nada. Manuel Luís Goucha não conteve a emoção ao ouvir e ofereceu o mesmo à concorrente: «Agora é seu»

Depois do programa, as boas notícias continuaram. Rosa, ex-concorrente de «O Triângulo» abrigou Jandira durante uns tempos e ajudou-a a encontrar trabalho. Com ajudas externas, conseguiu juntar dinheiro para alugar um quarto e tratar dos documentos para ficar legal em Portugal. Admite que tem estado com os filhos várias vezes e tudo o que faz é por eles.

O casal que perdeu tudo num incêndio

Tudo aconteceu a 4 de janeiro de 2021, quando estrearam os programas «Dois às 10» e «Goucha». Ao contarem a sua história, Manuel Luís Goucha não ficou indiferente e ajudou de imediato. Recorde:

Dois anos depois de ter ajudado um casal que tinha perdido a casa num incêndio, Manuel Luís Goucha voltou a conversar com Patrícia e Sérgio, que nos mostraram como ficou a casa depois dos 35 mil euros que o apresentador doou ao casal, que contou a sua história no programa «Dois às 10».

A mudança de vida de Leokadia Pombo, concorrente do Big Brother 2024



Leokádia Pombo foi a concorrente expulsa do programa Big Brother 2024, no domingo. Dentro da casa, deu a conhecer a sua história de vida dramática e foi aprofundada no programa «Goucha». Acreditava que a participação no Big Brother poderia ser uma ajuda, até porque gostava de desenvolver o seu negócio de roupa. Contudo, para entrar no programa, deixou o quarto onde estava a viver e agora está sem casa, sem dinheiro e com pouca esperança.

Contudo, as coisas melhoraram após ir ao «Goucha». Regressou ao trabalho e voltou a casa através da ajuda de Manuel Luís Goucha.

A tia Céu

Maria do Céu Cunha tem uma vida inspiradora. Conhecida por «furacão solidário», acredita que a sua missão é ajudar quem mais precisa. Por isso mesmo, partilhou uma história de um casal que vive na zona do Alentejo, numa casa com condições precárias e sem possibilidades. Perante o testemunho, Manuel Luís Goucha não ficou indiferente e ofereceu um ano de rendas a esse mesmo casal.

Maria do Céu nem queria acreditar no ato de generosidade do apresentador e ficou em lágrimas.