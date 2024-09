Jaciara Dias recorda separação de Deco e como prometeu nunca mais casar: «O mundo caiu»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Com um pai alcoólico, Jaciara Dias recorda infância traumática onde viu a mãe a ser vítima de violência doméstica: «Percebo os dois lados»

Grávida do filho, Jaciara recorda como a separação de Deco se deu: «Dois jovens, muita fama, muito dinheiro...»

No Goucha, Fernanda Serrano conhece Jaciara Dias, a comentadora do novo canal da TVI, o V+.

Jaciara Dias abraçou recentemente o projeto de comentadora no novo canal da TVI. Hoje, foi nossa convidada para nos contar como tem sido essa experiência e dar-nos a conhecer a sua história de vida, marcada pelo casamento com o ex-jogador de futebol Deco. Jaciara tem dois filhos do ex-jogador mas a relação não resultou e terminou. Nesse momento, Jaciara prometeu a si mesma que nunca mais ia casar, porque viveu uma depressão ao mesmo tempo: «O mundo caiu».

A comentadora admite que a depressão a acompanha e que já lhe fechou portas.

Jaciara Dias é a mais nova de 5 irmãos e teve uma relação conturbada com os pais. O pai era um artista boémio, bebia muito e maltratava a mãe. Por causa do álcool, faleceu aos 48 anos e ainda hoje Jaciara não recuperou dessa perda. Foi na mãe que se apoiou, ela que ainda hoje é a sua melhor amiga.

Atualmente vive no Porto, onde abriu um salão de beleza e pretende escrever um livro sobre a sua vida.