Letícia Spiller acredita na vida após a morte: «Tive provas e é uma longa história»

No Goucha, conhecemos a história da atriz brasileira Letícia Spiller, que nos fala da partida recente do pai.

Letícia Spiller integra o elenco do remake da novela «Ninguém como tu» e hoje é nossa convidada para falar do seu percurso profissional, mas também pessoal. Letícia Spiller falou sobre a perda do pai, que considera não ter sido uma perda, mas sim uma «vitória» ter o pai durante muito tempo. A atriz recordou a primeira vez que lidou com a finitude da vida, quando perdeu alguém jovem que tinha acabado de ser mãe. Na altura, foi à procura de respostas espirituais e encontrou: «Eu acredito que nós estamos de passagem e a nossa energia se transforma. Eu acredito para além da vida e tive provas, mas é uma longa história».

A propósito da partida recente da mãe, Manuel Luís Goucha começou a pensar que «ganhou a mãe por 69 anos» e está grato à vida.

A vida de Letícia Spiller

A atriz nasceu no Rio de Janeiro e é a mais nova de cinco irmãos. Letícia é filha de um pai luso-espanhol e de mãe com ascendência austríaca. Recorda uma infância feliz e privilegiada pela família que teve.

Desde sempre que inventava histórias e fazia teatros para entreter a família e aos 12 anos decidiu que queria seguir a representação. Os pais sempre apoiaram o seu percurso e em 1994 foi pela primeira vez protagonista de uma novela. Desde então, tornou-se numa das atrizes brasileiras mais conhecidas.