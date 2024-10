De coração cheio, Manuel Luís Goucha mostra-se agradecido: «Que privilégio...»

Manuel Luís Goucha mostrou-se encantado com a entrevista que fez a Marcos Caruso.

Manuel Luís Goucha recebeu o ator brasileiro Marcos Caruso no seu programa da tarde da TVI. Após o fim do mesmo, partilhou nas redes sociais um texto especial, onde se mostrou satisfeito pela conversa.

Já li comentários de pessoas que assistiram à conversa com Marcos Caruso e que se dizem de coração cheio. Imagine eu! Que privilégio este de descobrir o outro na sua(s) verdade(s) e inteireza! Se não viu puxe para trás na box ou veja em #tviplayer

Veja a entrevista:

Marcos Caruso é um renomado ator, autor e diretor brasileiro, amplamente reconhecido no teatro, cinema e televisão. Hoje esteve no programa «Goucha» para recordar o seu caminho e falar-nos do seu lado mais pessoal. Marcos Caruso é uma figura discreta no que diz respeito à sua vida pessoal, preferindo manter a sua privacidade fora dos holofotes. Caruso foi casado durante 30 anos com a também atriz Jussara Freire, com quem teve dois filhos, Caetano e Mari Caruso. O casal separou-se de forma amigável, mantendo uma boa relação. Atualmente, Marcos Caruso é casado com um homem. «Não andou a mentir a si próprio?», questionou Manuel Luís Goucha. O ator explicou como tudo aconteceu e revela que nunca questionou a sua orientação sexual.

O ator brasileiro foi ainda surpreendido pelo marido, também ele Marcos, e contou-nos a história de amor de ambos, que «tinha tudo para dar errado».

Nascido em São Paulo, a 22 de fevereiro de 1952, Caruso construiu uma carreira sólida e versátil, destacando-se por sua capacidade de interpretar personagens diversos, tanto no género de comédia como em papéis dramáticos.

Na televisão, ganhou grande popularidade com a personagem Leleco, na novela Avenida Brasil (2012), um dos maiores sucessos da TV Globo. Além disso, participou em produções icónicas como Páginas da Vida (2006), Mulheres Apaixonadas (2003), e A Regra do Jogo (2015). A sua versatilidade também se reflete no cinema, onde já atuou em vários filmes de destaque.