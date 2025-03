«Não é fácil a situação em que me encontro»: A sofrer uma depressão, Bruno de Carvalho recorda o fim do casamento com Liliana Almeida

Bruno de Carvalho foi convidado do "Dois às 10", onde fez um balanço da sua participação no Secret Story - Desafio Final e 'abriu o coração' em relação a problemas pessoais, incluindo a depressão que tem atravessado. Apesar desta mais recente luta, o ex-concorrente sublinhou a importância de ser positivo e estar focado no bem-estar da sua família.

Bruno de Carvalho, ex-concorrente do Big Brother Famosos 2022 e do mais recente Secret Story - Desafio Final, esteve na terça-feira no programa Dois às 10, na TVI, para comentar a sua participação reality show, onde alcançou o sexto lugar. A sua entrevista foi uma oportunidade para o mesmo refletir sobre os últimos anos da sua vida, os desafios a nível pessoal e a sua experiência no programa, além de 'abrir o coração' sobre a depressão pela qual tem atravessado.

Esta quinta-feira, dia 20 de março, Bruno de Carvalho é o nosso convidado da tarde.

No decorre da conversa com Cristina Ferreira, Bruno de Carvalho falou do tema da depressão, algo que tem afetado a sua vida nos últimos tempos. Com uma honestidade comovente, o ex-concorrente admitiu:

«Estou numa situação realmente frágil. Não devemos ter receio de falar sobre isso e devemos atacar o problema logo.»

O popular ex-concorrente confessou em direto que a depressão o tem acompanhado por um longo período, mas também sublinhou a importância de não esconder os sentimentos e de procurar ajuda.

Cristina Ferreira questionou, ainda, o seu casamento com Liliana Almeida, que terminou no ano passado. A apresentadora recordou a opinião pública sobre o relacionamento do ex-casal, e lembrou que muita gente não acreditava no amor entre ambos. Bruno de Carvalho, com a sua postura firme, esclareceu que já passou por tantas situações difíceis ao longo da vida que os comentários alheios não o afetam mais.

«Chateia-me mais o fato de já não ter 30 ou 40 anos, e já não estar para brincadeiras». Nesta fase, as coisas custam mais, mas a vida continua», afirmou.

Apesar das adversidades, Bruno de Carvalho frisou que, o mais importante para ele agora é o bem-estar da sua família.

«O que realmente me importa é saber que o meu pai e a minha mãe estão bem. O resto é secundário.»

Na fase final da conversa, Bruno de Carvalho fez questão de deixar uma mensagem positiva. «Não sou um pessimista, sou um otimista», rematou.

Esta frase resumiu a maneira como lida com a vida, que, apesar das dificuldades que tem enfrentado, continua a manter uma atitude positiva e focada nos desafios que se avizinham. A entrevista foi um momento de vulnerabilidade e reflexão, mas também de coragem, ao mostrar que a luta contra a depressão e os desafios pessoais é algo que pode ser enfrentado com otimismo e a ajuda de quem nos rodeia.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

No passado dia 15 de março, em plena semifinal do Secret Story - Desafio Final, Bruno de Carvalho revelou em direto de que não estaria a atravessar um momento fácil. O ex-concorrente refletiu sobre os desafios que tinha na vida cá fora e fez uma retrospetiva da sua passagem pelo programa, além de assitir às suas melhores imagens dentro da casa mais vigiada do país.