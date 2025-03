Em exclusivo, Bruno de Carvalho recorda o fim do casamento com Liliana Almeida: «Não se sentiu bem e quis ir...»

Bruno de Carvalho foi o nosso convidado desta tarde, e protagonizou uma conversa cheia de revelações! O semifinalista do Secret Story - Desafio Final fez um balanço da sua segunda aventura televisiva, e falou nos desafios pessoais que enfrenta atualmente! Saiba todos os detalhes.

Esta quinta-feira, dia 20 de março, Bruno de Carvalho esteve à conversa com Manuel Luís Goucha para esta que foi a sua segunda entrevista no daytime da TVI. O nosso convidado explicou como foi voltar a viver na casa mais conhecida do país, e 'abriu o coração' sobre a depressão com qual foi diagnosticado. Além de um balanço da sua participação pela casa mais vigiada do país, Bruno de Carvalho abordou também o tema do seu divórcio de Liliana Almeida, com quem se casou em 2022.

No início da entrevista, Bruno de Carvalho começou por revelar o motivo da sua ausência da Final do Secret Story, e o motivo prende-se com os pais. Veja a explicação na íntegra, no vídeo em baixo.

No decorrer da conversa, o ex-Presidente do Sporting faz uma retrospetiva da sua participação neste último reality show, no qual ficou classificado em 6º lugar, e revela, em primeira mão, as pessoas que gostaria de 'levar para a vida' dessa mesma experiência. A quantidade e a escolha de ex-concorrentes surpreendeu Manuel Luís Goucha, como se pode ver pela reação do apresentador.

Veja, no vídeo em baixo, quem são as pessoas com quem Bruno de Carvalho gostaria de continuar a construir uma amizade, agora fora da casa.

Perante a questão de Manuel Luís Goucha sobre a sua entrada no Desafio Final, Bruno de Carvalho revela as várias razões por trás da sua entrada na casa mais vigiada do país, e 'abre o coração' em relação ao seu diagnóstico de depressão. Entre um rol de motivos, Bruno de Carvalho menciona Liliana Almeida, e recorda a fase final do seu casamento que ficou marcada por uma separação entre o ex-casal.

Veja, em baixo, o vídeo na íntegra desse momento mais delicado da entrevista.

Nos últimos minutos da entrevista, Manuel Luís Goucha fez uma pequena provocação a Bruno de Carvalho, sendo que foi o mesmo a apresentar o casamento do ex-concorrente com a cantora, um evento que foi transmitido pela TVI, em setembro de 2022.