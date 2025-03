A atravessar uma depressão, Bruno de Carvalho é surpreendido por uma mensagem de alguém muito especial

No Dia do Pai, Bruno de Carvalho foi surpreendido por uma partilha amorosa de uma das suas filhas. Veja o que escreveu a jovem, e espreite as galerias que preparámos para si!

Esta quarta-feira, dia 19 de março, comemorou-se o Dia do Pai, e no contexto desse dia tão especial, Bruno de Carvalho, 53 anos, foi surpreendido por uma mensagem de uma das suas filhas Ana Catarina.

Hoje, Bruno de Carvalho é o nosso convidado especial da tarde. Manuel Luís Goucha senta-se à mesa com o ex-concorrente para uma conversa cheia de revelações e emoções!

A jovem partilhou uma fotografias de ambos, com uma música, e com a respetiva legenda: «Graças à tua vontade de me levar sempre no bolso, hoje conheço parte do mundo. És a razão por eu hoje ser quem sou, tudo aquilo que eu gosto e me faz mexer, foste tu que me ensinaste.»

Veja, em baixo, a publicação original.

Bruno de Carvalho foi um dos convidados do "Dois às 10" desta quarta-feira, dia 18 de março, e falou abertamente sobre o facto de estar a atravessar um período menos positivo na sua vida. Confessou que está a passar por uma depressão, uma doença do foro mental que afeta muitos portugueses.

Recorde-se que Bruno de Carvalho foi um dos concorrentes do Secret Story - Desafio Final, e ficou classificado em 6º lugar, tendo saído na semifinal, no passado dia 15 de março.

Recentemente, o ex-concorrente e a cantora Liliana Almeida anunciaram a separação, após terem dado o nó em direto com um casamento transmitido pela TVI. O ex-casal conheceu-se dentro da casa do Big Brother Famosos em 2023, e a partir daí ficaram juntos, até ao desfecho da relação em 2024.